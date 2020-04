El mediocampista de River Iván Rossi, quien no es tenido en cuenta por Marcelo Gallardo, viene entrenándose solo desde comienzos de año y ha perdido terreno en el plano futbolístico. Y en diálogo con TNT Sports, reveló que tiene varias diferencias con el DT y que el mismo le aseguró que "no le servía" en su equipo.

"Tuve varias diferencias con Marcelo, todas futbolísticas. Pero cuando me preguntan, yo siempre digo que es el mejor técnico que tuve", manifestó el ex volante de Banfield, quien reconoció haber fracasado en su paso por 'La Banda' debido a falencias propias.

"La verdad que el técnico fue siempre respetuoso conmigo. Cuando me tuvo que decir que era uno de los mejores 5 que tuvo, me lo dijo, y después también me dijo que no le servía porque no demostraba en las prácticas lo que tenía para dar… Tal vez no caí en el lugar que estaba en ese momento y no demostraba en las prácticas las ganas que tenía de estar… Ahora a la distancia decís “qué boludo”, pero es con los años que te das cuenta", aseguró Rossi.

Aislado en tiempos de cuarentena, el jugador no tiene certezas de su futuro y continúa con trabajos individuales en su domicilio: "Estoy entrenándome en casa, me compré una cinta y algunos aparatos. Hay que invertir en esas cosas porque después cuando arrancás a entrenar, si no estás bien el cuerpo después te pasa factura. Yo ahora en junio quedo libre y la verdad no sé que va a pasar. Igual, pienso que si me voy libre será una pérdida para el club. Pero yo no me meto en esas cosas...".