Pluto TV: La plataforma de cine y series gratuita que está robándose usuarios de Netflix

La cuarentena hizo que los televisores volviesen a tener un protagonismo clave en los momentos de ocio; las plataformas de streaming on demand como Netflix, HBO, Cablevisión Flow y Amazon Prime lideran el mercado de las alternativas visuales durante este período de reclusión. Hasta ahora. Con la llegada de Pluto TV, una plataforma de contenidos gratuitos y las 24 horas del día, el negocio de las grandes empresas tiembla ante el inesperado competidor.

¿Qué es Pluto TV y cómo puedo ver todo el material de cine y series que ofrece? Para empezar, es una plataforma de streaming propiedad de ViacomCBS que ofrece televisión en vivo y contenido on demand que no requiere una suscripción paga o un registro previo. Pluto TV ofrece más de 12.000 horas de contenido de compañías tales como CBS Studios, MTV, Nickelodeon, Paramount y Sony Pictures.

