Plager quiso defender al Gobierno y una agente de tránsito la cruzó en vivo

En medio de la conmoción por el fallecimiento de Cinthia Choque, uno de los agentes de tránsito que fueron embestidos por Eugenio Veppo en un control, la pareja de Santiago Sciciliano el hombre que sobrevivió al accidente, le puso los puntos a Débora Plager y pidió que se hable de política.

Rocío, la novia del hombre que se encuentra internado en el Hospital Fernández y que permanece en estado delicado, destapó una olla de precarización laboral estatal y se animó a contar cómo es la situación que atraviesan los trabajadores.

En ese sentido, confirmó que cobran $25 mil pesos mensuales y que son monotributistas del Gobierno de la Ciudad, pese a que trabajan como si estuvieran en relación de dependencia. "Acá va a haber una asamblea y vamos a pedir que se regularice la forma de contrato", explicó.

"No cobramos en el verano, nos pagan todo junto y a veces estamos meses sin cobrar. Nunca nos explican bien porqué. Habilitan el dinero, pero nosotros tenemos que ir facturando. No existe ART, ellos inventaron una AT que cubre muy poco, $500 de gastos, pero eso no es nada", apuntó.

Además, agregó que no tienen las condiciones adecuadas para trabajar y que "pasan un montón de cosas más".

Y cuestionó: "Es como que el Estado te diga, te contrato, pero no. ¿Qué vas a esperar de las demás empresas? ¿Después las querés regular para ver cómo funcionan, que estén todos al día, cuando a nosotros nos contratas a medias?".

"Estamos en el medio de una campaña electoral, a veces estas tragedias terminan siendo utilizadas de un lado o del otro, y lo importante es que se haga Justicia y por tu compañera y tu novio, pero se utiliza políticamente", aseguró Plager intentando disuadir la crítica a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.

"Todo es política, la Ciudad es política y estamos conviviendo en este sistema capitalista, así que todo es política, no le tengan miedo a eso. ¿No se puede hablar de política? ", respondió la joven.