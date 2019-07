Pichetto, sobre la nueva colimba (en 2010): "A ver si tenemos un nuevo caso Carrasco"

El senador peronista y precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, no resiste un archivo y en 2010 había destrozado la implementación del Servicio Cívico Voluntario cuando el proyecto fue discutido en el Senado y él era jefe del bloque del kirchnerismo. En su momento, el legislador recordó el caso Omar Carrasco, el joven que fue asesinado en 1994 por oficiales mientras realizaba el Servicio Militar Obligatorio.

"A ver si todavía tenemos otro caso Carrasco en las instalaciones militares", había advertido el ahora integrante de Cambiemos. En 2010, el entonces vicepresidente Julio Cobos impulsó el proyecto en el Senado y despertó una gran polémica.

Uno de los más férreos opositores al proyecto que obtuvo media sanción en la Cámara alta fue el actual compañero de fórmula del Presidente Mauricio Macri, Miguel. En aquel momento, no sólo votó en contra sino que lo criticó duramente.

En ese momento, Pichetto había catalogado que "en el fondo de la iniciativa subyace el riesgo de reinstaurar un servicio militar light. Una remake devaluada del servicio militar verdadero".

Al respecto, apuntó el peligro de que se torne en un disciplinador social. "¿Saben cómo terminó el servicio militar? Con el caso Carrasco. ¡A ver si todavía tenemos otro caso Carrasco en las instalaciones militares cuidando a los pibes estos!", alertó.

En la discusión en el recinto además se opuso al "retorno de las fuerzas militares en temas de la seguridad publica, que fue eliminado por ley durante el gobierno de Raúl Alfonsín. No es esta la función de las fuerzas armadas. Les estamos asignando funciones que no tienen, y no deben".

En aquel momento, el proyecto logró una media sanción en Senadores con 33 votos a favor a 31 en contra, pero no llegó a convertirse en ley.