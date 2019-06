Periodista de TN "spoileó" un atractivo turístico y los vecinos se lo recriminaron

José Bianco viajó a las Toninas para cubrir el eclipse de esta noche para TN y aprovechó su estadía en la ciudad para visitar el histórico laberinto, una de las atracciones turísticas más importantes del distrito.

Sin embargo, el notero transmitió en vivo toda su incursión en el lugar mientras relataba lo que hacía, algo que a los vecinos nos les gustó demasiado: "Todos estos también se quedaron calladitos", los chicaneó cuando volvió a cruzarlos en la entrada del laberinto.

Los vecinos empezaron a pedirle que no transmita como salir del laberinto, a lo que el periodista admitió: "La spoileé. Chicos, no hay que decir por donde, porque acabo de spoilear el laberinto. La encargada me pidió que no cuente".

"Bueno, igual no nos está viendo nadie. Mentira, si nos están viendo", bromeó.