Periodista acorraló a Jorge Asís por sus críticas a Alberto Fernández y la respuesta descolocó a todos

Jorge Asís vivió un tenso momento con el periodista de La Nación Diego Sehinkman cuando analizó que se "cruzó" de vereda en cuanto a su postura política. El escritor, por su parte, aclaró que no suscribe al gobierno de Alberto Fernández como tampoco lo hizo por el de Mauricio Macri.

"El hombre que cuando todos creen que está cómodo en una vereda, se cruza. Y acá la primera pregunta: estuviste siendo bastante impiadoso con el Grupo de Puebla y lo tildaste de estudiantina, y muchos kirchneristas que hasta hace 3 minutos te amaban, ahora te marcan el dedo indice", describió el conductor, mientras presentaba al analista político.

El "Turco" miró con extrañeza las palabras del periodista, quien pasó a mostrar una serie de mensajes que envió en su cuenta de Twitter, con fuertes críticas al Grupo de Puebla.

"¿Cómo te sentís vos cuando creemos todos que estas cómodo en un lugar y decís: ustedes están cómodos, yo no, me cruzo?", preguntó Sehinkman. Asís se encargó de aclarar: "Me parece que es porque no me conocen, de creer que estoy cómodo. No fue mi gobierno el de Macri y éste tampoco es mi gobierno".