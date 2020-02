Patricia Bullrich defendió el accionar de la Justicia contra Cristina Kirchner

La exministra de Seguridad, Patricia Bullrich se refirió a las denuncias que realizó la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, por el supuesto armado de "grupos de tareas" para realizar acciones ilegales en su contra durante el gobierno de Cambiemos, y lejos de negarlo, lo defendió.

La presidenta previsional confirmó este lunes que realizó dos presentaciones en la Justicia Federal y en la Administración Federal de Ingresos Públicos de Río Gallegos para demostrar que existieron estos pequeños organismos paraestatales promovidos por el macrismo que, mediante la utilización ilegal de procedimientos judiciales y administrativos y con la complicidad del Poder Judicial, de funcionarios nacionales y de los medios de comunicación hegemónicos, fomentaban "la destrucción de opositores políticos".

En el comunicado, Kirchner aseveró que los dos escritos se presentaron "para los que todavía no creen en la existencia del Lawfare, cuyo objetivo es la destrucción de opositores políticos mediante la utilización ilegal de procedimientos judiciales y administrativos por parte de funcionarios públicos y de sectores del poder judicial, en perfecta coordinación con los medios de comunicación hegemónicos".

Frente a esto, la exministra y actual presidenta del PRO, reconoció: "me parece que todos los hechos que están investigados en la Justicia, son hechos que tienen correlación con tareas que tienen que llevar adelante distintas instituciones del país, instituciones que han sido votadas y evaluadas como necesarias por todos, no solamente por nuestro gobierno".

"La oficina anticorrupción es una oficina que comenzó a trabajar con nuestro gobierno. Durante los años del kirchnerismo estuvo absolutamente sin funciones congelada", arremetió la futura presidenta del PRO.

Y continuó: "Son instituciones preparadas para eso. Si lo que se busca es que las instituciones no cumplan con su tarea y no generen demandas cuando tienen información, si no se quiere que cumplan su tarea, bueno ese es un modelo".

Además, aseguró que el objetivo de las denuncias es el de "presionar a los jueces" para "construir un relato, como siempre ha hecho". "Espero que los jueces resistan en su deber, que sean capaces de aguantar la presión", finalizó.