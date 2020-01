Pasó en TN: la disparatada teoría de Jorge Lanata sobre Alberto Nisman

El conductor de televisión Jorge Lanata reapareció tras la operación de su columna y dio una entrevista al programa Ya Somos Grandes que conduce Diego Leuco por TN,donde se refirió a la muerte de Alberto Nisman. Allí, esbozó una disparatada teoría y se animó a confirmar que "es muy obvio que lo mataron".

A casi cinco años de haber sido encontrado muerto el fiscal en su departamento de Puerto Madero, el periodista macrista explicó cuál es su versión sobre los hechos.

"Se equivocaron mucho pero mucho (por el oficialismo) con volver a reflotar el caso Nisman, porque reflotar uno de los casos casi indiscutidos que hay en la Argentina... es tan obvio que a Nisman lo mataron, lo venimos diciendo desde el día siguiente", aseguró con liviandad y sin pruebas.

Ante eso, Leuco acotó: "Me quedó grabadísimo que al día siguiente vos dijiste: 'No hay ninguna duda por cuatro o cinco verdades de sentido común impactantes que esto era un homicidio y lo planteaste el primer día y te mantuviste en esa posición, algo que no pasó en la Justicia ni en actores políticos".

"Pero Diego, oíme. Cambiale el nombre: el Sr. Gómez dedica cinco o cuatro años a hacer un trabajo. Ese es el más importante de su carrera", explicó

Y profundizó: "El Sr. Gómez anuncia el viernes por la televisión que va a dar a conocer el lunes el trabajo más importante de su vida y se mata el sábado".

"Dejemosnos de joder. Es imposible que sea cierto", explicó con soltura.

"Fue un caso mundial y conmocionó mucho a la gente", aseguró.