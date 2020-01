Paritaria docente en la Provincia: Roberto Baradel confirmó que Axel Kicillof los convocará este mes

El secretario adjunto de CTERA y secretario General de SUTEBA, Roberto Baradel, reveló que mantuvo una reunión "muy positiva" con el gobernador Axel Kicillof y que serán convocados nuevamente en el corriente mes de enero para debatir la paritaria docente en la provincia de Buenos Aires.

"Tuvimos una reunión muy positiva con el Gobernador, con el director de Cultura y Educación y la ministra de Trabajo. Ahora el Gobernador tiene una preocupación, como tenemos todos, de que pueda avanzar la ley impositiva. Infraestructura escolar, escuelas seguras, eso es fundamental en la provincia; actualización y formación docente, y políticas socioeducativas. Y en proyección, las escuelas de jornada docente”, aseguró el dirigente sindical, en diálogo con el programa "Habrá consecuencias", programa que se emite por El Destape Radio.

A su vez, Baradel sostuvo que está está esperando el decreto que establece la restitución de la Paritaria Nacional Docente que "significa volver a poner en el centro a la Educación, como prioridad". También ponderó el sostenimiento de la educación pública por parte del Estado en conjunto con las provincias y lo calificó como un "cambio de paradigma".

“Hubo una reducción del 6% al 4,9% del Presupuesto Nacional en materia inversión educativa por el ajuste", disparó, reflejando lo que quedó tras la gestión del macrismo en cuatro años. En ese sentido, el dirigente aseveró: “El tema que nos preocupa es cerrar los sumarios a aquellos que fueron perseguidos por ejercer el derecho a huelga. Son más de 600 docentes”.

Sobre el debate de hoy en la Legislatura bonaerense, Baradel afirmó: “La ley impositiva es una ley de carácter progresivo. Se está haciendo mucho lobby porque quieren seguir defendiendo privilegios. La provincia necesita recursos. En caso de no aprobarse, tendríamos que estar discutiendo qué acciones llevar adelante porque va a comprometer el Presupuesto de la provincia hacia adelante”.

“No me quiero adelantar, pero no hay ninguna duda de que la provincia de Buenos Aires necesita recursos y los tenemos que aportar todos proporcionalmente al nivel de ganancias: el que más tiene, tiene que aportar más. En eso tenemos que estar comprometidos todos. No puede ser que algunos sigan haciendo lobby para preservar la maximización de las ganancias, teniendo en cuenta cómo ellos mismos dejaron la provincia y el país”,concluyó.