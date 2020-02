Pampita feliz: desestimaron la denuncia de la niñera por hostigamiento y maltrato psicológico

El año pasado, Carolina "Pampita" Ardohain protagonizó un escándalo con su ex niñera y amiga, Viviana Albina Benítez Sanabria,quien la había acusado por "hostigamiento y maltrato psicológico".

La mujer trabajaba en la casa de Pampita desde el año 2014 y confesó que, durante estos años, sufrió distintas situaciones de violencia por parte de la modelo, que supuestamente la acusaba de ladrona. Incluso, Benítez Sanabria afirmó que perdió un bebé por el estrés que le generaban estas situaciones. Además, acusó a Pampita de madre ausente porque ella "cuidaba las 24 hs del día a sus hijos".

La titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional nro. 17 postuló la desestimación de la denuncia por ”inexistencia de delito” ya que consideran que realmente no existieron amenazas por parte de Pampita hacia Benítez Sanabria.

“Yo trabajaba cama adentro. No teníamos horarios. A veces me quedaba a trabajar los fines de semana, y yo trabajaba de lunes a viernes. Ella un día estaba bien, y al otro día te trataba como una basura”, aseguró en su momento la ex niñera de Carolina Ardohain y también destacó que la modelo le pagaba parte de su sueldo en negro.

Por este motivo, el documento difundido en el día de ayer dice que: “La cuestión deberá ser examinada en el ámbito de la justicia laboral visto además que la denunciante asegura que ‘la relación de trabajo no estaba registrada de conformidad a la legislación en vigencia’, a la par que se le aseguraba que ‘era parte de la familia’ (de la denunciada), demás de predicar que eso mismo le ha ocasionado ‘lesiones psicológicas’"

Finalmente, la Justicia indicó que se va a “desestimar por inexistencia de delito los hechos denunciados” y “no hacer lugar a la solicitud de ser tenida por parte querellante”. Esta resolución significa un triunfo para la modelo, ya que ahora podrá denunciar a su ex amiga y empleada por calumnias e injurias.