Pamela David reveló la sorpresiva reacción de Daniel Vila cuando le anunció que dejaría su programa

La conductora Pamela David reveló cuál fue la reacción de su pareja y dueño de América TV, Daniel Vila, cuando le avisó de su alejamiento de las cámaras.

La ex El Bar contó que decidió dejar su programa luego de que muriera el hijo de la niñera que cuidó a sus nenes cuando era chicos, un momento que definió como "bisagra".

"Para mi fue otra cosa: la vida hay que disfrutarla, un agradecimiento diario de lo que tenemos y hacemos. No hay derecho a no hacer lo que uno quiere mientras puede”, contó la conductora", explicó en declaraciones a Agarrate Catalina por La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Y detalló: "Cuando le conté a Daniel (Vila, su marido) sobre mi decisión de dejar el programa me dijo `qué bien, te felicito´. Jamás me imaginé esa reacción, hice lo que no se debe hacer y pensé por él, pero lo que me dijo me descolocó. Se alegró mucho por mi y le agradecí tanto”.

“Me voy porque no encontré el espacio al aire para hacer las entrevistas que me encantan. Es otra cosa y no entra en América. No tengo pensado dejar de trabar en ningún momento”, explicó además.