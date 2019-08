Pablo Duggan cruzó a Jorge Lanata y le reprochó que "trabajó para este Gobierno"

El periodista Pablo Duggan cruzó a macrista Jorge Lanata, que se comenzó a mostrar crítico contra el Gobierno de Mauricio Macri, y le remarcó que "trabajó" para la gestión de Cambiemos. Mediante su cuenta de Twitter le recordó: "Hiciste todo el laburo sucio".

"'Me peleé con todos los gobiernos', dice Lanata. Mentiroso, trabajaste para este gobierno!! Hiciste todo el laburo sucio. Te cansaste de mentir", dijo Duggan en Twitter. La publicación hizo referencia a una entrevista que le hicieron a Lanata en Pamela a la Tarde, en la que aseguró que se peleó con todos los Gobiernos.

"Me peleé con todos los gobiernos" dice Lanata. Mentiroso, trabajaste para este gobierno!! Hiciste todo el laburo sucio. Te cansaste de mentir. — Pablo Duggan (@pabloduggan) August 20, 2019

"Yo me peleé con todos los gobiernos, de Alfonsín para acá. Yo hago mi laburo. No estoy pensando si cae bien o cae mal. Para nada. Digo lo que pienso realmente. Si no, para qué estoy ahí", dijo Lanata que agregó: "Muchas veces hicimos críticas al Gobierno. Me parece que la estrategia, al querer dar en tres meses lo que no dio en tres años, es equivocada. Tendrían que preguntarse por qué perdieron".

El periodista consideró que "va a ser muy difícil para el Gobierno remontar la elección" pero sostuvo que votaría a Macri nuevamente: "Frente al kirchnerismo, sin duda (volvería a votar a Macri). Si hubiera otra opción seguramente no, pero no la había tampoco".

Ante este panorama electoral oscuro, el conductor de Periodismo Para Todos aseguró que "va a volver (el kirchnerismo), como le pasó siempre al peronismo: con muchas contradicciones internas. En algún momento va a ver "una pelea", ponelo entre comillas, entre Alberto y Cristina, eso se va a terminar expresando".

Pero no se mostró temeroso ante el regreso: "Nosotros estuvimos 12 años trabajando con el kirchnerismo. Nos peleamos, fuimos, volvimos, volverá a pasar lo mismo, no vamos a cambiar la manera de pensar por esto. Para nada".