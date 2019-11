Odd Man Out: el increíble show de Teatro Ciego que llegará Broadway

En el hall del teatro se establecen las pautas imprescindibles para disfrutar por completo del espectáculo. Los nervios de la audiencia ocasional que acude por recomendación y aún no sabe lo que va a sentir (pues desde que ingresa a la sala no ve) se disipan al entrar en la sala. La negrura intimida, pero la presencia de un colectivo de personas, igualmente confundidas, alivia. Y en este estado que oscila entre la fascinación, el miedo y la nada arranca Odd Man Out, la nueva maravilla que presenta la compañía de Teatro Ciego. La experiencia es única, vale la pena sumergirse un rato en la oscuridad.

Odd Man Out narra la historia de Alberto, un músico con ceguera que quiere triunfar en la industria independientemente de su discapacidad. La trama es sencilla, emotiva y de giros previsibles; funciona a la perfección para introducir elementos que estimulen nuestros sentidos (el oído, el olfato, el tacto), protagonistas claves en la velada. De a poco, la vista deja de ser esencial para entender el relato y la audiencia entra al juego propuesto, se deja asombrar por el talentoso elenco de intérpretes. Hay que remarcar el concepto “talentoso”, no es para nada sencillo actuar en las condiciones establecidas y el entrenamiento coral se percibe. Una vez fuera de la sala y cuando la magia se esfuma, no deja uno de preguntarse cómo harán para tener un dominio tan preciso de la escena. Hagan la prueba de intentar ser coordinados sin ver: realmente difícil.

Odd Man Out es una coproducción con Theatre C y Cuchame, del off Broadway: allí se presentará en el 2020, en inglés y con actores estadounidenses. Este es un gran paso para la compañía argentina de Teatro Ciego ya son pocos los espectáculos nacionales adaptados fuera del continente. En la sede de Palermo (Borges 1974) los espectáculos son nutridos y para todos los públicos; los elencos compuestos por actores videntes y no videntes ofrecen calidez a los asistentes. Hay una atmósfera de buenas vibras que hace más sencillo el poder sacarse prejuicios de encima.

Es desafiante, más cuando en la crítica mucho pasa por lo que uno ve, evaluar una pieza de estas dimensiones. Lo cierto es que Odd Man Out cumple y el público aplaude unánime la experiencia. El show es ambicioso y todos sienten algo. Los que hacen teatro saben que generar “algo” es lo más bello del arte, es lo que marca que las cosas funcionan.

Odd Man Out