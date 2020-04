Tras participar el sábado en PH, Podemos Hablar, la actriz Noelia Marzol dejó clara su incomodidad durante el programa y criticó al conductor Andy Kusnetzoff y la producción del ciclo desde Twitter.

Al igual que durante las últimas semanas, el programa volvió a hacerse por videollamada debido a la cuarentena por el coronavirus y Marzol fue una de las cuatro invitadas junto con los actores Joaquín Furriel y Nicolás Vázquez y el futbolista Darío Benedetto. Pero a la integrante de la obra Sex sólo le preguntaron por su novio futbolista y sus padres y le hicieron algunas consultas desubicadas.

Gracias!!! Mujeres! Gracias x hacer causa común! No hizo falta q dijera nada, ni q haga un descargo. Muchas partes del programa se editaron... por suerte y porque me enoje mucho con las preguntas... todas dejándome en un lugar horrible! @andykusnetzoff algo tenes q cambiar. Check — noelia marzol (@noeliamarzol) April 5, 2020

La incomodidad de Noelia se pudo notar durante todo el programa y quedó confirmada cuando hizo explícitos su reclamos en Twitter. "¡Gracias Mujeres! Gracias por hacer causa común! No hizo falta que dijera nada, ni que haga un descargo", apuntó.

Luego disparó: "Muchas partes del programa se editaron... por suerte y porque me enoje mucho con las preguntas... todas dejándome en un lugar horrible". Y se dirigió directo a Kusnetzoff, a quien le dijo que algo tiene que "cambiar".

Falta la pregunta que editaron que era referido a si me garche o no a Luis Miguel! https://t.co/njT877vPOX — noelia marzol (@noeliamarzol) April 5, 2020

En respuesta al mensaje de un usuario, la ex Minuto para Ganar afirmó que se sintió como en "una juntada de pibes... ¡No sé qué hacía ahí!". También reveló que varias preguntas fueron cortadas en la edición, entre ellas una "que era referido a si me garché o no a Luis Miguel".

Una juntada de pibes... no se que hacía ahí! https://t.co/Ec5ptiooQt — noelia marzol (@noeliamarzol) April 5, 2020

