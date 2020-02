Nicole Neumann indignada con los insultos a los rugbiers: "Es con amor y no con violencia"

Este jueves, los ocho rugbiers imputados por el asesinato de Fernando Báez Sosa se presentaron en la audiencia encabezada por el juez David Mancinelli, quien definirá por estas horas si dicta la prisión preventiva.

Al retirarse del juzgado, los acusados fueron duramente insultados por vecinos de la zona que gritaban, con desprecio: "¡Asesinos!" y "Que se pudran en la cárcel". Los padres de los rugbiers también recibieron agravios.

Sin dudas, el crimen de Fernando causó gran indignación en la sociedad y se convirtió en un caso mediático. Nicole Neumann quiso mostrarse conciliadora y aseguró: “Ay, pero está mal eso, por favor. No tratemos de corregir la violencia con violencia. Si tenemos que corregir algo, demos el ejemplo de cómo, que es con amor y no con violencia. ¿Qué pasa? Otra vez volvemos a esta sociedad violenta que nos lleva a esto. Entonces, no hagamos lo mismo para corregir porque no nos lleva a nada. Violencia más violencia, por Dios no".

"Se puede hacer una protesta silenciosa, pacífica y sin agredir”, afirmó la modelo en Nosotros a la mañana.

Neumann evidenció su preocupación y volvió a criticar la actitud de las personas que se acercaron para manifestarse en la puerta del Juzgado: "No, horrible. Se lee como venganza. Lo que hay que pedir es Justicia, no venganza. Ya está, Fernando no vuelve más, no hay una venganza que justifique lo que pasó”.