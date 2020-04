Murieron cuatro pacientes en un geriátrico de Córdoba por coronavirus

Hoy murió el cuarto anciano que estaba alojado en el geriátrico Santa Lucía, en la ciudad cordobesa de Saldán, uno de los más de 40 infectados por covid-19. El caso del contagio masivo se hizo conocido el pasado viernes 10 de abril cuando el Ministerio de Salud de Córdoba le informó a un médico que trabaja en esta residencia, que había dado positivo para el análisis para determinar si es portador de coronavirus.

El médico había reclamado a las autoridades del geriátrico Santa Lucía para que ponga en marcha un protocolo preventivo. “En el geriátrico no había elementos de protección, no había alcohol en gel y las manos se las secaban en una toalla comunitaria o en los ambos, solo ponían un rollo de papel por día para secarse las manos. No prepararon adecuadamente al personal. No se definieron las zonas de aislamiento y circulación. No restringieron a tiempo el acceso de visitas, cuando debió hacerse anteriormente”, publicó en una carta abierta.

A raíz de que el propio médico había insistido para que le practiquen los estudios para determinar si era portador de Covid-19, se supo que en el lugar había un foco con múltiples contagiados: de los 75 ancianos residentes y los 35 empleados, se constataron 65 portadores de Covid-19 entre los que presentaban síntomas y los asintomáticos: 50 adultos mayores y 15 empleados.

Desde el Ministerio de Salud de Córdoba confirmaron a El Destape que la cuarta víctima era paciente portadora de coronavirus y estaba internada en el Hospital Ferreyra.

Entre el lunes y martes murieron otros tres pacientes con Covid-19 provenientes del geriátrico Santa Lucía que habían sido derivados a distintas clínicas: una mujer de 84 años y dos hombres, de 74 y 85 años. Uno de estos hombres era hemodialisado, enfermo de diabetes e hipertenso.

Luego de que se confirmara que el médico era portador del virus corona, el intendente de Saldán, Cayetano Canto, señaló que el miércoles 8 de abril había fallecido una mujer con patologías respiratorias. A raíz de eso, el Ministerio de Salud comenzó una investigación administrativa y denunció penalmente a las autoridades de la residencia de ancianos. Esa mujer, a la que no se le realizó hisopado ni autopsia –a las presuntas víctimas de Covid-19 no se les practican estudios post mortem- tenía un cuadro oncológico grave con metástasis en pulmones e hígado, y derrame pleural. El intendente Canto anticipó que la Municipalidad de Saldán se sumará al Ministerio de Salud como querellante penal contra los dueños del geriátrico.

“De los 75 pacientes del geriátrico, 69 eran nuestros, responsabilidad de PAMI. Ni bien se hizo pública la posibilidad de contagio masivo, me comuniqué con el ministro de Salud (Diego) Cardozo y le dije que trabajáramos juntos para salvaguardar la salud de nuestros afiliados. El director médico del geriátrico Santa Lucía se había ausentado por considerarse grupo de riesgo por su edad, entonces PAMI designó un médico para evaluar cada caso”, le dijo a El Destape, el director de PAMI Córdoba, Rubén Ovelar.

El funcionario nacional agregó que el Ministerio de Salud decidió que todos los pacientes, portadores de Covid-19 y los residentes sanos se quedaran en el geriátrico Santa Lucía, separados y monitoreados para ver su evolución: “PAMI envió un equipo de desinfección y los dueños de la residencia pusieron un equipo médico nuevo, además del médico que enviamos nosotros. Y el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia –el ministro es Carlos Massei- se hizo cargo de las viandas para los pacientes, porque una de las infectadas es la cocinera del lugar”.

El domingo 19, el Registro de Unidades de Gestión de Prestaciones de Salud (RUGEPRESA), dependiente del Ministerio de Salud cordobés clausuró el geriátrico Santa Lucía y los residentes fueron derivados a distintas clínicas, estén infectados o sanos. En los hospitales Italiano y Nacional de Clínicas y en dos clínicas privadas de la Capital fueron internados los pacientes positivos al Covid-19. Mientras que en los hospitales Domingo Funes de Santa María de Punilla y Rawson de esta Capital, fueron alojados aquellos pacientes no contagiados.

Pese a la clausura, el martes habían quedado allí, internados dentro del mismo geriátrico siete empleados asintomáticos, que deben culminar el período de aislamiento preventivo.

La ciudad de Córdoba, con 1,3 millones de habitantes, presenta el mayor número de contagiados (86), mientras que Saldán, que está pegada a la capital, le sigue en el ránking provincial con 54 pacientes positivos para coronavirus.