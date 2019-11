Mónica Gutierrez renunció a América TV y despejó dudas sobre los rumores que la vinculan a Jorge Rial

Mónica Gutiérrez estuvo en el programa Los Ángeles a la Mañana y habló sobre su renuncia a América TV después de 20 años en el canal, en donde aseguró que "hubieron cositas" que hicieron que tome esa decisión.

"Todas las cosas que empiezan, terminan. Hay que saber irse a tiempo. Fue una decisión personal, a mí no me echaron de América. La idea era despedirme en diciembre, pero hubo unas cositas en el medio que hicieron que me vaya ahora", contó la periodista oficialista. Y reflexionó: "Es una decisión tomada y nada tiene que ver la política; libre y dueña...Decidí cortar y tener un tiempo para pensar".

"Volvería a trabajar en América o a donde corresponda. Para mí sorpresa, recibí ofertas de televisión", reveló la periodista y aclaró que su "renuncia no tiene que ver con Jorge Rial".