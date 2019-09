Micros de larga distancia reducen frecuencias por la crisis del sector

El vocero de la Cámara de Transporte de Larga Distancia, Gustavo Gaona, se refirió a la suba de los costos y la crisis en su sector y advirtió con la “reducción de servicios y la baja en las frecuencias, que ya superó el 40% pero se puede seguir incrementando” y exigió al Gobierno que “declare la Emergencia en el sector”.

En diálogo con El Destape Radio, el representante del sector empresario explicó que “el transporte es un derecho y una necesidad básica” y aclaró que “los pasajeros no viajan generalmente por placer sino que lo hacen por cuestiones laborales, familiares y de salud”.

En la misma línea, Gaona contó que “después del congelamiento del precio de los combustibles, el Gobierno liberó los precios para la compra a granel”; en ese sentido, el valor de la nafta para los transportistas escaló “por encima del 20 o 22%”.

Por otra parte, el dirigente comentó que “ayer mantuvimos una reunión con el Gobierno y, si bien entendieron la situación, no nos dieron ninguna solución en concreto”. Asimismo agregó que “hay costos que pueden evitarse o bajarse como el impuesto de los peajes en hora pico” y aclaró que “nuestra voluntad no es subir el precio de las tarifas sino reducir los costos para que no tenga que aumentar el valor por kilómetro”. “La situación afecta a los 1600 destinos que cubre el transporte terrestre”, concluyó.