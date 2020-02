Meoni sobre el paro: "Vamos a aplicar sanciones si no normalizan el servicio”

El ministro de Transporte, Mario Meoni, cruzó a la empresa DOTA y a la línea disidente dentro de la UTA que convocó a un paro de 24 horas en más de 20 líneas de colectivos y advirtió que “si no se normaliza el servicio, se van a aplicar las sanciones correspondientes”.

“Es un conflicto que no tiene mucha razonabilidad. Es exclusivamente parte de un sector interno de la UTA, que no tiene representatividad. Es un conflicto reducido y vamos a aplicar a la empresa las sanciones correspondientes si no normalizan el servicio”, aseveró el funcionario nacional en diálogo con El Destape Radio.

Asimismo, el ministro le restó relevancia al alcance del paro ya que explicó que “la medida es reducida. De las 25 líneas que estaban con paro, sólo 7 u 8 están con paro absoluto”. No obstante, subrayó que “es importante porque son muchas líneas” y estimó que “en las próximas horas tendría que estar normalizando”.

“Están afectando a miles de personas por no aceptar un resultado electoral que se dio en el gremio”, cuestionó el dirigente.

Asimismo, indicó que el lunes firmaron “con la UTA en el Ministerio de Trabajo un acuerdo por los pagos extraordinarios para el 14 y el 14 se va a estar cumpliendo”.

Por otra parte, Meoni interiorizó sobre el debate que se generó en torno a los micros de dos pisos y su seguridad, a lo cual, adelantó: “Instruimos al secretario de Transporte automotor para que determine en 90 días sobre la viabilidad técnica de los colectivos de dos micros. Hubo muchos accidentes pero también es cierto que muchos no pueden atribuirse al volumen de los colectivos”.

Además, aclaró que “no se puede cambiar el parque automotor de un día para otro, hay que hacer un plan de recambio” y detalló que están “hablando de más de 5500 unidades que cuestan más de 300 mil dólares cada uno. Es el 60% del parque actual de colectivos que hay en el país”.