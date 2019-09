Mauricio Macri se quejó por la demora en la Justicia, pero la causa del Correo Argentino ya cumplió 18 años

El presidente Mauricio Macri presentó el proyecto de nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y cuestionó los tiempo que tarda la Justicia para resolver las causas, tal como sucede, curiosamente, con la causa por la deuda del Correo Argentino en la que está involucrado hace 18 años.

"Quiero agradecer el compromiso para cambiar la realidad sobre valores que son innegociables para nosotros, el de la verdad, la transparencia y la cultura del diálogo. Ya no nos da lo mismo que nos mientan o que nos digan la verdad, tener instituciones serias o no tenerlas, vivir en la confrontación permanente e o en una sana convivencia, si los procesos tardan años o hay justicia", apuntó Macri.

El jefe de Estado resaltó que la Justicia "es lenta, está llena de burocracia, llena de vueltas, lejos de la gente y nunca pone a las personas como prioridad" y afirmó que "necesitamos poder creer y confiar en nuestra justicia".

El reclamo de Macri podría afectarlo de forma directa, ya que el pasado 19 de septiembre cumplió 18 años la causa por la multimillonaria deuda de los Macri con el Estado por el Correo Argentino. Gracias a un abanico de maniobras con complicidad judicial y la inacción de algunos funcionarios judiciales, la causa atravesó casi dos décadas sin resolverse e incluso el propio Macri intentó autocondonarse el pago.

"Si la Justicia no es independiente no es Justicia", expresó también el Presidente en compañía del ministro de Justicia, Germán Garavano, a la vez que indicó que "necesitamos un cambio en serio y no un parche" ¿se resolverá la causa Correo?