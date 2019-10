María Eugenia Vidal contra Alberto Fernández: "Cruzó un límite"

María Eugenia Vidal cruzó al candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, por referirse a Franco Macri durante el debate. "Cruzó un límite", aseguró.

A menos de una semana de las elecciones en las que intentará ir por la reelección, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires apuntó contra el ganador de las primarias y defendió a Mauricio Macri.

"Aludir a un familiar tan directo, que no puede defenderse públicamente, porque hoy ya no puede salir a contestarle, es un límite que no se puede cruzar. Y ayer (Alberto Fernández) cruzó un límite", afirmó Vidal en diálogo con Nicolás Wiñazki y Carolina Amoroso.

Y agregó: "El domingo justo fue el Día de la Madre, donde mucha gente debió haber recordado a la madre que ya no tenía".

Además, en la misma línea, aseguró que Macri no se refirió a Néstor Kirchner "con nombre y apellido".

MÁS INFO Macri y Fernández se increparon y se vivieron momentos de tensión

El domingo en medio del debate presidencial, Macri y Fernández habían protagonizado un tenso cruce detrás del escenario durante los cortes de la trasmisión.

Según pudo reconstruir El Destape a partir de fuentes consultas, luego de que Fernández recordara al aire el vínculo de Franco Macri con hechos de corrupción, el Presidente lo increpó por mencionar a su padre, quien falleció este año.

"No te metas con mi viejo", le advirtió el mandatario y le dijo que no podía agarráselas con alguien que no se podía defender, a lo que Fernández lo acusó de ser un "inmoral" y le replicó: "Por favor, presidente, le pido que no sea mentiroso”.