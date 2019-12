Marcelo Tinelli elogió a Alberto Fernández: “Veo muy bien al nuevo gobierno, con sensatez absoluta”

El empresario Marcelo Tinelli expresó su apoyo al Gobierno de Alberto Fernández en las primeras semana de gestión y se mostró de acuerdo con las decisiones políticas que tomó la administración del Frente de Todos para contener la crisis y asistir a los sectores más vulnerables.

En una entrevista con TeleShow, el conductor de ShowMatch, enfatizó: “Veo muy bien al nuevo gobierno, con sentido de sensatez absoluta, desde el Presidente a todos miembros del gabinete, diciendo las cosas que son reales, con lógica, con decisiones que son difíciles, como esta ley de emergencia económica”.

En ese sentido, explicó que las decisiones de Alberto Fernández responden a “la lógica en un país que quedó virtualmente arrasado en un montón de situaciones, con deuda externa, inflación, millones de pobres, sin consumo” y subrayó que “las primeras medidas son lógicas”.

Asimismo, Tinelli reveló que en un momento decidió no subirse a una candidatura política y contó: “Cuando me di cuenta de que lo que yo quería buscar, una avenida del medio, por decirlo de algún modo, con Lavagna, Urtubey, Pichetto, Massa, esa unión del peronismo, no se estaba pudiendo dar”.

“Luego se dio el encuentro entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner y entendí que ese iba a ser el lugar de unión del peronismo, como finalmente sucedió. Sentí que no se habían dado las condiciones en aquel espacio y me encanta ahora poder colaborar desde un lugar social”, completó.