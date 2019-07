Malena Galmarini desvinculó a Cristina Kirchner del robo que sufrió la familia Massa en 2013

La candidata a concejala de Tigre por el Frente de Todos Malena Galmarini desvinculó a la senadora Cristina Kirchner del robo que en 2013 sufrió su familia en la previa de las elecciones legislativas.

"Tuve la oportunidad de charlarlo con alguien muy importante. Fui clara y dije 'necesito tener una explicación de esto'. Me aseguraron que no tuvo intencionalidad política y que no hubo una orden (para que se efectuara el robo). También me dijeron que Cristina no estuvo involucrada personalmente", aseguró la candidata en declaraciones a Toma y daca, que se emite por AM750.

Galmarini, que en 2013 había denunciado la organización política detrás del robo, señaló que se quedó "más tranquila" de que Cristina "no tuvo nada que ver".

"Yo dije que no tenía probado que Cristina estuviera involucrada, pero si que había otros funcionarios que estaban involucrados y que yo en eso no iba a declinar porque si nosotros ibamos a volver a hacer campaña para ser gobierno, eso no puede volver a suceder. Lo digo claramente porque me pasó durante el gobierno de Cristina Kirchner, pero no dejó de suceder durante el gobierno de Mauricio Macri", remarcó.

Por ese robo se encuentra detenido el gendarme Alcides Díaz Gorgorino, que fue identificado como el actor material del hecho. Díaz Gorgorino fue encontrado culpable por el delito de robo triplemente calificado por ser miembro de las fuerzas de seguridad, utilizar un arma de fuego y forzar su ingreso a la casa.