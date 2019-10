Mauricio Macri atacó a Alberto Fernández durante un corte en el debate presidencial

Cuando terminó el segundo debate presidencial, los seis candidatos se retiraron por detrás del escenario, luego de saludarse. Alberto Fernández y Mauricio Macri, los protagonistas de los cruces más fuertes, apenas si se dieron un frío apretón de manos. Pero lo cierto es que detrás de cámara, ambos candidatos mantuvieron una fuerte discusión luego de que el Presidente increpara al postulante del Frente de Todos.

"¿Por qué te metiste con mi viejo?", le reprochó Macri al ex jefe de Gabinete, a lo que el ex funcionario le respondió contundente: “Vos sos un inmoral; vos lo mandaste en cana a tu papá”.

Se referían a Franco Macri, a quien sin citarlo por su nombre, Alberto Fernández hizo alusión durante los intercambios en el eje temático Empleo, producción e infraestructura.

"Usted se pregunta como yo, en mis años de jefe de Gabinete no vi la corrupción de la obra pública. ¿Y usted en el clan Macri no vio la corrupción en la obra pública presidente? ¿no vio lo que pasaba en su familia? Después nos contó cuando su padre murió, que su padre era el responsable. Presidente, hablemos en serio. A mí no me va a correr", le había respondido Alberto Fernández luego de que Macri quisera minutos antes atribuirle responsabilidad o complicidad en los presuntos hechos de corrupción del kirchnerismo en el manejo de la obra pública.

Luego de eso, el líder del PRO ya se había encargado de hacerle notar su malestar durante sus exposiciones. "Es de muy mal gusto citar a una persona que ya no está en este mundo y no se puede defender", le dijo frente a las cámaras. Pero a Macri no le pareció suficiente y volvió sobre el tema detrás del telón montado en la Facultad de Derecho de la UBA.

En verdad, quien se encargó de manchar el nombre de alguien que no puede defenderse fue el propio Presidente, quien apenas quince días después de la muerte de su padre, reveló en una entrevista televisiva que Franco había cometido "un delito" y formaba parte de un "sistema extorsivo", supuestamente armado por el kirchnerismo según el cual "para trabajar había que pagar". En concreto, a poco de su fallecimiento Macri había admitido públicamente que su padre pagaba coimas.

Al parecer, sólo el Presidente podía decirlo y no sus adversarios políticos.