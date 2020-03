Luis Novaresio dijo que siente decepción por haber confiado en Mauricio Macri y reveló las preguntas que no le pudo hacer a Cristina Kirchner

El periodista Luis Novaresio arrojó llamativas declaraciones con respecto a su entrevista con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, allá por 2017, y manifestó su decepción con el gobierno de Mauricio Macri.

Novaresio, quien desde esta noche estará en la conducción del ciclo Animales Sueltos (América). reveló qué preguntas le hubiera gustado hacerle a la vicepresidenta y no le hizo.

En una entrevista con Infobae, contó: "Terminé la nota y me pareció que fue una muy mala nota: estaba enojado, me pareció que había faltado esto, lo otro. Con el paso del tiempo la valoricé mucho porque fue una entrevista clásica. Me acuerdo que Hadad me dijo, textual: 'Mirá, nosotros vamos a hacer una entrevista, clásica. Te va a putear el 20% del público por derecha, el 20% por izquierda. ¿Te bancás trabajar para el 60% que está dispuesto a escucharla? Las puteadas van a ser fuertes, la vas a ligar por mucho tiempo'. Fue una radiografía perfecta". En ese sentido, agregó que "la segunda hora estuvo más interesante en la interrupción, porque estaba más apremiado con el tiempo".

Novaresio explicó que le hubiese preguntado a Cristina sobre su estado de salud, pero que no lo hizo por falta de tiempo. Además, indicó qué cosas le preguntaría si la entrevista fuese hoy: "Primero le señalaría que su presencia en el Gobierno es mucho más fuerte de lo que parece. Cristina ejerce el poder, claramente. La Provincia de Buenos Aires es Cristina pura; los organismos centrales que manejan fondos, PAMI, Anses, son Cristina. El Congreso es de ella: Cámara de Diputados es Máximo (Kirchner), Massa, que claramente ha hecho un acuerdo; y es ella en el Senado. Entonces, lo primero que le diría es si lo va a dejar gobernar a Alberto Fernández. Hoy hay una lucha interna muy grande entre el cristinismo y el albertismo".

En otro tramo de la nota, se mostró decepcionado con el gobierno de Macri,al que calificó de "fracaso"."Macri sostiene que hizo un gobierno transparente, y hay mojones de oscuridad muy importantes: el tema Correo, el blanqueo de familiares modificado por decreto, hechos que tienen que ver con él. Macri fue una desilusión: no se puso a la altura de la oportunidad histórica que se le dio. Fue un gobierno obcecado, encerrado en sí mismo, que despreciaba la mirada que no fuera la propia", sentenció.

Sobre el final, reflexionó sobre su actitud periodística en el pasado: "Yo fui como tantos, pero yo hago el mea culpa y me hago cargo, el autor de la frase: “Cristina salió de la gran política argentina”. Papelón, un error fenomenal. Esta martingala que hizo de Alberto nos ubicó a todos, por decirlo de alguna forma... iba a decir una barbaridad. En un país más o menos normal, después de cuatro años de gobierno se termina la carrera de un político como Macri. Y no: está ahí. Me cuentan que en menos de dos años va a ser candidato a diputado de la Capital Federal. La pregunta es: ¿tiene futuro político Macri? Si yo tomara el laboratorio diría: no. En la Argentina, es posible".