Viviana Canosa confirmó su amor con un referente del macrismo: "Huele riquisimo"

Tremenda noticia: Viviana Canosa confirmó su amor y aseguró que le "encanta".

Viviana Canosa confirmó quién es su amor platónico, y el mismo es político que supo ser referente del macrismo hace pocos años. La conductora manifestó que este hombre le "encanta" y que "huele riquísimo": "Si hoy me dice 'te casás conmigo', le digo que sí".

En efecto, y como ya lo manifestó en el pasado, Viviana Canosa remarcó que Miguel Ángel Pichetto le gusta. “El tipo que mejor huele de todos los políticos, que yo estaba enamorada platónicamente de él, era Pichetto... Me encanta, me encanta”, aseguró en Carnaval Stream.

“Si hoy me dice ‘te casás conmigo’, le digo que sí. Me gusta. Hace poco entré a una reunión en una casa de amigos, me estaba yendo y él entraba. Lo veo y digo ‘nadie entendería por qué me gusta Pichetto: me gusta hablar, huele riquísimo, se viste impecable’”, agregó Viviana Canosa sobre Miguel Ángel Pichetto.

Pichetto, el amor no correspondido de Viviana Canosa

Para cerrar, Canosa aseguró que Pichetto no le fue correspondido: "Nunca me dio bola y eso me gusta. Tiene olor a tango, me gusta. Habla raro, pronuncia mal las palabras. Es un tipo que se la banca, me gustan los tipos que no la caretean, se ha metido en temas complicados cuando eran políticamente incorrectos”.