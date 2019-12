Luciana Salazar volvió a elogiar a Cristina Kirchner

Luciana Salazar aseguró que le gustaría participar del mundo político en un futuro y volvió a elogiar a Cristina Kirchner. Después de confirmar que no le es ajena la idea de postularse para la presidencia de Argentina, resaltó la capacidad de la exPresidenta cuando gobernó el país.

"No me lo pongo a pensar, que la vida me sorprenda. Si lo pienso hoy, no tengo las armas, tendría que preparme para ese rol, pero me encantaría", apuntó. Y profundizó: "Creo que se mostró que una mujer como Cristina puede llevar muy bien este país, de hecho, ahora lo tiene en otro rol como vicepresidenta".

En ese sentido, se animó a resaltar con una mirada feminista la participación de mujeres en el escenario político actual.

"¿Por qué no pensar en una mujer? No lo digo por mí nada más, por cualquier otra mujer", manifestó en Podemos Hablar, el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff.

¿Luli Salazar presidenta? 😱 Su nueva faceta política llama la atención en las redes y se refirió a sus próximos deseos en #PodemosHablar 🗣 ¡Mirá lo que dijo! 👇 pic.twitter.com/zPnTdZprBo — Telefe (@telefe) December 1, 2019

Hace unos días, la modelo había descrito a la vicepresidenta electa como una estratega y luego lamentó no haber votado a Néstor Kirchner en las elecciones de 2003.

"De Cristina no puedo dejar de decir que es un monstruo político, es una mujer sumamente capaz. Esos que la quieren ningunear, no... es una mujer muy inteligente. Es la gran ganadora de estas elecciones, fue la gran ideóloga, así como también Marcos Peña es el gran perdedor", había dicho en diálogo con Luis Novaresio.