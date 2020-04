Lucho González reveló la charla con Marcelo Gallardo que lo llevó a irse de River

El ex jugador de River Luis 'Lucho' González habló de su último paso por River y reveló cómo fue la charla con Marcelo Gallardo que lo llevó a irse del 'Millonario'.

El actual jugador de Atlético Paranaense de Brasil regresó a River en 2015, pero lejos de tener la continuidad deseada, jugó poco y dejó el club un año después. Como consuelo, a 'Lucho' le quedó el haber sido parte del equipo que levantó la Copa América 2015.

Sobre aquel paso que no terminó de ser lo que esperaba, el ex Porto detalló una conversación que tuvo con el 'Muñeco' sobre su rendimiento en la cancha. "En su momento Gallardo veía que mi rendimiento no era el mismo durante los 90 minutos", reveló en declaraciones a Superfútbol, que se emite por TyCSports.

Al tiempo que, aseguró: "Y era verdad. El ritmo del fútbol argentino es diferente a todos, uno tiene características de jugar a uno o dos toques, con la presión. Después de un año me dijo que yo era más importante jugando 20 minutos que 70, y lo entendí".

El jugador decidió quedarse más tiempo en el 'Millo' para concretar su deseo de retirarse allí, pero vio que "tampoco tenía esos 20 minutos". En esa línea, afirmó: "A mi edad lo que quería era retirarme jugando. No me fui peleado, ni nada", afirmó.

Por último, concluyó: "Mi idea era retirarme ahí, pero después tuve el llamado de un técnico de Brasil, con el que tenía una buena relación, y decidí de jugar acá".