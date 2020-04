Luana Volnovich calificó de "estafa" los precios que los empresarios le presentaron al PAMI

La directora del PAMI, Luana Volnovich, denunció los problemas que sufrió la obra social durante las licitaciones de productos de salud e higiene, y aseveró que estas "quedaban desiertas, o sea que no podías comprar porque no se presentan oferentes, o nos presentaban precios que eran una estafa". En ese sentido, sumó: "Si se cae la licitación no tengo insumos y si los compro son a precios que dan bronca".

En diálogo con Dady Brieva en Volver Mejores, de El Destape Radio, la funcionaria explicó que, para contrarrestar esta tendencia, "se está trabajando en una estrategia para pedirle a los proveedores que sean solidarios con el Estado y con las obras sociales, porque el PAMI es la obra social de los más vulnerables".

Respecto a la actual campaña de vacunación, Volnovich señaló que "lo que hicimos fue adelantarla y le dijimos a la gente que tuvimos que hacerlo con un calendario, y por eso se tiene que fijar si le toca por la terminación del DNI". Y explicó: "Las vacunas se renuevan por oleada. A veces las farmacias se quedan sin el stock. Hay que tener un poco de paciencia".

Por otro lado, Volnovich apuntó contra la decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de prohibir la salida de los adultos mayores. "¿Por qué un adulto mayor no va a tener las herramientas para decidir sobre su salud?". No obstante, sí se mostró de acuerdo con una política del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para concientizar sobre los beneficios de quedarse en casa.