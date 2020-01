Losardo adelantó importantes cambios en la Justicia y apuntó a terminar "con las operaciones y las carpetas"

La ministra de Justicia, Marcela Losardo, aseguró este domingo que su cartera está "trabajando en una reforma para dar mayor transparencia y celeridad a todo el Poder Judicial" para "cambiar la imagen y el funcionamiento de la Justicia".

"Estamos trabajando en una reforma para dar mayor transparencia y celeridad a todo el Poder Judicial. No puedo adelantar mucho porque estamos trabajando. Pero el único objetivo que tenemos es cambiar la imagen y el funcionamiento de la Justicia", dijo la ministra.

En declaraciones a Página 12, Losardo apuntó: "Me parece que tenemos que modificar muchas cosas en el Poder Judicial y en los sistemas para que la gente tenga una satisfacción con la Justicia. La falta de celeridad, de eficacia y ciertos errores que se cometen en la Justicia. Se habla mucho de la mala praxis médica, de la mala praxis de los abogados, de los ingenieros, pero no se habla de la mala praxis judicial".

Además, se refirió a las detenciones de ex funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner y subrayó que "es tremendo que haya sentencias arbitrarias, que es una línea que roza mucho con el preso político o no político" y consideró que "hubo excesos" en el uso de la prisión preventiva durante el gobierno de Mauricio Macri.

"Me parece que de lo que nos tenemos que ocupar es de que no haya sentencias arbitrarias. Se llega a esas sentencias arbitrarias por distintos motivos. Ya sea por razones políticas, por falta de independencia judicial, por razones de mal desempeño. Entonces, nosotros tenemos que hacer que en la Argentina esto no ocurra", manifestó.

También hizo referencia a la intervención de la AFI y adelantó que "es posible" que se descentralicen las causas que hoy sólo son investigadas por los doce jueces de Comodoro Py.

"Hay un cambio increíble con la incorporación de Cristina Caamaño a la AFI. Esto es muy positivo. Ella bajó una línea muy importante sobre cómo hay que trabajar y a qué se tiene que dedicar la AFI, para dejar de hacer cosas que no se deben hacer, como todos sabemos", remarcó.

Finalmente dijo: "Esto muestra lo que el Presidente quiere y hacia dónde quiere ir. Estamos hablando de una reforma en serio.

Porque no podemos vivir más en un país así. Yo creo que nos estamos asfixiando todos. A ver si paramos con las operaciones y las carpetas".