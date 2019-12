Treinta años de Los Simpson: las veces que la serie se adelantó a los hechos

Luego de 30 años, ¿qué no han hecho Los Simpson? La serie animada más famosa de todos los tiempos supo divertirnos, entristecernos, alegrarnos una tarde, y, en ocasiones, anunciarnos el futuro. Esta característica -perturbadora para algunos y sorprendente para otros- profética se transformó en un clásico de la tira y más de un capítulo lo verifica. Repasamos una serie de momentos que quedaron grabados en la memoria de los fans y más tarde ocurrieron en la realidad. ¿Nos faltó alguno?

En el episodio "La ciudad de Nueva York vs. Homero", de 1997, la familia dio una señal sobre la caída de las torres gemelas con cuatro años de anticipación. Además, durante el capítulo del Monorriel de Spriengfeld se vieron a las mismas torres en llamas. Escalofriante.

Los Simpson predijeron que Donald Trump sería presidente de los Estados Unidos, en el capítulo "Bart to the Future". Queremos que le suceda Lisa Presidenta.

Esta referencia es mucho más sutil: acá el señor Burns, detenido por una inspección del Departamento de trabajo, hace referencia a un equipo de fútbol de Brasil que se estrelló en su planta de energía nuclear.

En un episodio de 1993, un tigre blanco ataca a Gunter y Ernst, ilusionistas de casino, personajes basados en Siegfried y Roy. En el 2003, en medio de un espectáculo en el que se agotaron las entradas de Siegfried y Roy en Las Vegas, Nevada, Mantecore, un tigre blanco, atacó a Roy Horn, lanzándose a su cuello y arrastrándolo del escenario. Horn sobrevivió al ataque pero quedó parcialmente paralizado. Mantecore vivió el resto de su vida en el “Siegfried & Roy’s Secret Garden and Dolphin Habitat” hasta que murió en el 2014.

El episodio llamado “When You Dish Upon A Star” (“Cuando se anhela una estrella”) muestra a un edificio que en frente tiene un letrero con las palabras “20th Century Fox, una división de Walt Disney Co.”.

Disney announces it has reached a deal to acquire 21st Century Fox, as predicted by a Simpsons episode that first aired on November 8, 1998. pic.twitter.com/kzloJQHeM8