Los rugbiers de Macri: el interventor de Puertos se compró un iPad con la tarjeta de crédito corporativa

El descontrol de las arcas de la Administración General de Puertos es tal que excedió el festival de contrataciones. Un resumen de la tarjeta de crédito corporativa dejó al descubierto gastos superficiales, incluso tal vez personales, a nombre de Gonzálo Mórtola, interventor del organismo, como una compra en un Apple Store o comidas por miles de pesos.

El resumen bancario es el correspondiente a marzo de este año y está a nombre de la Administración General de Puertos (AGP). El documento está dividido según el usuario de esa tarjeta corporativa. El correspondiente a Mórtola registró dos comidas en el restaurante La Parolaccia por us$1715 y us$2301 y una compra en un Apple Store por us$1336.

Como contó El Destape, Mórtola es un exrugbier del Newman, trabajó como Gerente de Seguridad y Logística del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) y fue coordinador del Programa de Mejoras en la villa 31 del Gobierno porteño comandado, en ese entonces, por Mauricio Macri. Incluso, el interventor de la AGP militó para la campaña de 2015 que llevaría a Horacio Rodríguez Larreta a la Jefatura porteña y al expresidente de Boca al sillón de Rivadavia.

Pero en ese recorte del resumen bancario del Banco Ciudad, que publicó el diputado nacional del FPV-PJ Rodolfo Tailhade, también registró los gastos de Alejandro Ok, actual gerente general de la AGP pero que también desarrolló funciones en otros programas del Gobierno porteño. Fue Gerente Operativo de Administración Logística del IVC y también formó parte del equipo de mejoras en la Villa 31 y 31 bis.

En el mismo período que Mórtola, registró dos comidas en el mismo restaurante mencionado pero por un monto más abultado: por us$4124 y us$6264. Dos en cuatro días.

Tailhade publicó esta imagen en su cuenta personal de Twitter, que este lunes fue denunciada por el propio Mórtola. Al recuperar el usuario, el diputado contó: "El interventor del Puerto de Buenos Aires denunció mi cuenta de Twitter y consiguió que me la bloquearan. Todo por mostrar información de interés público. Yo si fuera él me preocuparía por la denuncia penal que le van a meter por esto" en referencia a "Los rugbiers de Macri" que reveló El Destape este domingo.

Este medio accedió a una serie de audios y chats que dejaron al descubierto una operatoria tendiente a contratar personal para pagar favores, acomodar amigos y familiares o eludir licitaciones, según la hipótesis elaborada por los trabajadores.

Al respecto, en una de las conversaciones, Ramón Beccar Varela, subgerente de Recursos Humanos de la AGP, le explicó a Mórtola: “Está bien, Gonza, pero todo nace diciendo que a mí me llega "che, Alejo Corral y otros arranca el primero de abril, nivel subgerente" y punto. Arreglate Ramón, no sé qué va a hacer, con quién, etcétera. Y todo eso queda transcrito en un expediente, en un contrato con un objeto que yo tengo que inventar porque nadie me dice nada y me lo dan como cerrado y después, si el flaco no cobra el 1 de abril, me putean. La verdad que yo lo estoy hablando con Ale. Necesitamos clarificar el proceso de ingreso de personal porque, la verdad, cuando voy a Recursos Humanos todo el mundo me mira diciendo "che, ¿quién es este ñoqui?". Yo no lo vi, no sé quién es”. Así dejó al descubierto el desmanejo de la caja de contrataciones.

Pero el diputado nacional también remarcó: "(Mórtola) denuncia mi cuenta de Twitter que pone en evidencia la corrupción en su gestión, y mientras tanto garantiza un monumental fraude al Estado entregándole el puerto a (Nicolás) Nicky Caputo". En este tuit hizo foco en uno de los últimos negocios que quiere cerrar el Presidente antes de dejar el poder.

El Gobierno licitará el Puerto de Buenos Aires por 50 años a una sola empresa. Tal como publicó este medio, el objetivo es reducir de tres operadoras a una, lo que podría dejar a miles de trabajadores en la calle. Según denunciaron los trabajadores, por presión de "Nicky" Caputo se llegó a una sola operadora para sacar el Puerto de donde está ahora, llevarlo a tierras ganadas al río y habilitar un negocio inmobiliario inmenso al extender Puerto Madero.

Una empresa de Singapur suena como la posible ganadora de semejante negocio. Llamativamente, oficia de cónsul de ese país en Argentina “Nicky” Caputo, el "hermano del alma" de Mauricio Macri.