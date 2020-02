Los mensajes de los famosos que saludaron a Cristina Kirchner por su cumpleaños

En medio del festejo de su cumpleaños número 67 decenas de reconocidas personalidades de la cultura, la política y el espectáculo saludaron a Cristina Kirchner.

Después de la celebración en el Café de las Palabras en Almagro, la vicepresidenta recibió una lluvia de mensajes por redes sociales a través del hashtag #CristinaCumple.

Así, no sólo funcionarios del gobierno actual junto a diputados, senadores, intendentes y gobernadores le dedicaron unas palabras a la expresidenta, sino que actores y deportistas también se hicieron presentes.

¡Feliz cumple @CFKArgentina! Qué lindas letras... Porque no hay K sin C, y no hay C sin K, hoy hay más F que nunca #CristinaCumple pic.twitter.com/UZmpTRw3AX