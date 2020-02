Los desopilantes memes de la histórica victoria de Racing ante Independiente con 9 jugadores

Con dos futbolistas menos durante todo el segundo tiempo, Racing le robó una increíble victoria a Independiente en el Clásico de Avellaneda y celebró con todo tanto en su estadio como en las redes, donde no faltaron los memes.

El equipo de Sebastián Beccacece sumó tres puntos muy valiosos en la pelea por clasificar a las copas internacionales y además puso a su clásico rival en una complicada situación para alcanzar al menos el pase a la Copa Sudamericana. Para los hinchas fue un desahogo luego de un comienzo de año complicado, ya que la 'Academia' no consiguió ganar en los primeros dos encuentros oficiales del año.

Es por eso que los memes no tardaron en llegar a las redes sociales. Allí también se sumaron varios neutrales que aportaron su cuota de humor tras el impensado resultado del encuentro.

Darío Cvitanich, Javier García y su charla con los alcanzapelotas, las quejas de Lucas Pusineri y hasta el pelo de Beccacece fueron los objetivos de las bromas virtuales.

Los memes:

Oh sí claro señor Pusineri pic.twitter.com/F5aRrswPja

Pusineri: Cielo, debiste verme contra Racing.... no pero estuve muy cerca, ellos tenían 2 jugadores menos... ¿de quién es esa voz? ¿acaso es Beccacece? dijiste que eso había terminado... no, no quiero hablar con él... ah hola BK ¡hola!

Racing - Independiente pic.twitter.com/EylXvbEN5D