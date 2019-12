Llega la 4° Edición del Festival Internacional de Cabaret Argentina

El Festival Internacional de Cabaret Argentina (FICA) arrancará mañana jueves y se prolongará hasta el domingo. La cuarta edición del festival que busca democratizar el Cabaret como espacio de resistencia, tiene una nueva consigna no explicita, se trata de "la libertad que tiene el Cabaret para enfrentar el duro panorama que atraviesa Latinoamérica", según palabras de la organizadora Noralih Gago al medio de noticias Télam.

La programación de este año es nutrida y la conjunción de propuestas se ofrecerán en el Teatro Picadero (Pasaje Santos Discépolo 1857), con una apertura en la entrada, una fiesta al aire libre a las 20 horas, con shows en vivo y la participación de artistas como Fernando Noy, Julia Zenko y Max Regueiro, entre otros.

Seis espectáculos pagos serán el principal atractivo de esta edición del FICA y, para los que no puedan acceder a una localidad, se darán charlas y shows que ahondaran en la cultura del arte en el Cabaret, su historia, y las diferentes representaciones a lo largo del tiempo. Con una fuerte impronta de artistas femeninas, el FICA buscará cautivar desde el humor, género que prepondera entre las obras ofrecidas.

La programación completa:

Jueves 12 de diciembre

A las 22:00: Tertulia Nocturna de Relatos Espeluznantes Argentinos

Un espectáculo en formato de tertulia, donde los intérpretes mediante el humor y a modo de relatos e historias personales o propias, hacen un recorrido por los mitos y leyendas de terror del folclor popular, para emparentarlas a ciertas realidades de la actualidad.

Viernes 13 de diciembre

A las 20:00: Basta de Vueltas

¿Qué soñas? ¿Por qué me miras así? ¿Por qué necesito que me amen para ser feliz? Marilin Mambou, presa de su propio virtuosismo, intenta escapar tantas vueltas frenéticas. Como aquellos pensamientos de los que no logramos liberarnos fácilmente y complican el acceso hacia nuestros próximos destinos. Serán sus cantos catárticos, danzas poéticas y preguntas existenciales quienes logren reafirmar su verdadero propósito en esta vida.

A las 23:00: Indecente Caramelo Varieté

Al estilo del teatro de revista o la varieté, el espectáculo combina números humorísticos con piezas musicales que van desde la música ranchera hasta la canción romántica mexicana. Cuadros que a partir del humor buscan reflexionar sobre la construcción de la masculinidad y la femineidad en la cultura mexicana. Indecente cabaret es un espectáculo de la compañía mexicana Las Reinas Chulas, integrada desde 1998 por Ana Francis Mor, Cecilia Sotres, Marisol Gasé y Nora Huerta.

Sábado 14 de diciembre

A las 20:00: Protocolo Cabrera

Con su particular humor, Mónica Cabrera se propone “homenajear” a políticos, economistas y argentinos en general. La actriz, autora y directora porteña, presenta una gran estafa escénica, que los espectadores, cansados de reclamar y resignados a ser esquilmados por el sistema, presenciarán resignadamente.

A las 23:00: De La Puríssima

Hay un momento de nuestra vida –dice el poeta Hugo Mujica– en que nos sentamos frente a nuestra propia vida y nos preguntamos si daríamos la vida por esa vida que llevamos, y entonces la besamos o la escupimos. Hace algo más de una década, Julia De Castro se sentó ante sí misma y se escupió. Poco después De Castro conoció a Miguel Rodrigáñez, uno los mejores músicos y contrabajistas de este país, y tras una impro entre los dos nació en 2009 De la Puríssima, el crucial e inclasificable proyecto escénico y musical con el que han reactualizado el cuplé, reinventando su forma en clave de jazz, y que este año cierra una inspiradísima década y ritualiza su exhalación.

Domingo 15 de diciembre

A las 21:00: Persona

Cuatro personas completamente diferentes entre sí, de diversas procedencias, se conjugan en el escenario comprobando cuán importante y hermosa es la diferencia. Cada comediante presenta su monólogo, y así también su impronta, su ideología y sus ganas de cambiar el mundo. Usando el humor para despotricar contra todas las injusticias y los absurdos que enfrentan en sus vidas.

Espectáculos en el bar del Teatro Picadero- Entrada libre y gratuita

Viernes 13 de Diciembre

A las 24:00: Me va a dar algo

“Me va a dar algo (este país)” tiene como punto de partida a una mujer que para bajar el estrés producido por la crisis económica, hace “Yoga para peronistas” cuyo mantra principal es “PerOMM” “PerOMM” .Su frases de cabecera son “Tengo la grieta seca”, y en sus discusiones de pareja le dice a su marido: “Apagá la estufa que es más barato EL AMOXIDAL”. “Me va a dar algo (este país)” es un recorrido catártico y grotesco de la Argentina actual con humor tragicómico y más que un espectáculo es un retrato de época.

Sábado 14 de Diciembre

A las 24: 00: Ana - Keko Barrios

Es una performance interactiva de teatro fìsico. Anécdotas de viaje, danzas de diversos estilos y todos los estereotipos del amor y el sexo en proceso de deconstrucción. Ana es romántica, promiscua, irónica, sincera, obvia, idealista, naif, salvaje, puto y puta. Ana es todo lo que está bien y todo lo que está mal.