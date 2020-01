Le comió la boca: Maluma subió una controvertida foto besando a su madre

Maluma cumplió 26 años y lo celebró con una mega fiesta en Cartagena, a orillas del mar, a la que fueron muchos invitados. Por supuesto que no faltaron sus familiares, su nueva novia, la modelo rusa Vivien Rubin, y su familia. La celebración se tornó polémica luego de que el cantante publicase una foto en sus redes besando a su madre en la boca. No se lo perdonó nadie.

Marilli Arias, la mamá del artista, protagonizó la escena bochornosa que quedó inmortalizada en el registro fotográfico. Besar a los hijos de esta forma es una costumbre controvertida que muchos padres mantienen con sus hijos pequeños. Estos actos causan asco y repugnancia en un muchos sectores que brindan argumentos moralistas.

"Hoy enguayabadito (resaca) pero valió la pena, miren cómo la pasamos ayer! Gracias de todo corazón por sus buenos deseos de cumpleaños, me llenan el alma. Ya son 26, no tan Maluma Babyyyy", escribió el cantante colombiano junto a una serie de imágenes de la gran celebración en su cuenta de Instagram. Sus seguidores se quedaron en el gesto con su madre y lo cuestionaron.

"Me perturba" y "Eso no es cariño, es otra cosa" fueron algunos de los comentarios que le llegaron a Maluma, entre otros que defendieron el beso como un acto de ternura. Hay que destacar que esta no es la primera vez que el músico se besa en la boca con Marili. Ya había pasado el día de las madres del año pasado. En aquella oportunidad, Maluma señaló que ella “es el amor de su vida” y también compartió una foto dándole un pico.