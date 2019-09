Las acciones de YPF cayeron a su peor nivel en toda su historia

En el marco del desplome de los valores de las empresas argentinas, YPF sintió el impacto y descendió al peor valor de su historia. Nunca desde que la petrolera estatal cotiza en la bolsa de Nueva York, hace 26 años, había alcanzado ese precio.

Las acciónes de YPF en Wall Street cotizaban a U$S 8,14, el valor más bajo de su historia. No llegó a esos valores en 2002, con el país en default, cuando bajó a U$S 8,17. La acción registraba una baja de 5,1% y acumula casi 40% de pérdida en lo que va de este año.

Los números coinciden con los balances que ha mostrado la empresa en el último tiempo. El resultado neto de la empresa en el primer semestre de 2019 fue negativo en más de $ 10.000 millones.

El indicador S&P MerVal registra una caída de 13,7%, y se ubica en 22.587 puntos. El monto negociado en acciones trepaba a $ 190,2 millones y el saldo de la rueda arrojaba 47 papeles en baja, 15 en alza y 9 sin cambios. Los papeles de banco Macro 15%, los del Grupo Financiero Galicia 8,58% y los de Aluar, 5,4%, entre otros.