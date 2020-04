La tramposa nota de Clarín sobre el coronavirus para no bajar las ventas del diario

Clarín lanzó una tramposa nota sobre el coronavirus para no bajar las ventas del diario. En la misma, afirma que el papel para realizar el periódico no es transmisor del COVID-19. Especialistas afirman que es confuso y falso.

"Especialistas aclararon que el papel de diario no transmite el coronavirus", es el título de la crónica sobre el tema. Agrega que "Clarín consultó a varios infectólogos quienes echaron luz sobre el tema y recalcaron la necesidad de tomar todos los recaudos respecto a la enfermedad".

Sin embargo, en diálogo con El Destape, el infectólogo Hugo Pizzi afirmó que "es confuso afirmar eso". Explica el médico: "No es que el diario sale de la impresión con el virus. El problema es que esté expuesto en un kiosko, o que se pase de mano o en mano o te lo traiga un vecino".

El Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos publicó un informe reciente para explicar cuánto tiempo dura el virus en las diferentes superficies y ambientes. Allí confirma que en el papel (libros, hojas para imprimir, servilletas, papel higiénico) puede durar de cuatro a cinco días.

"Igualmente, el papel de diario tiene más poros que un cartón o un papel más grueso. Puede durar horas", informó a este portal el infectólogo y docente de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

El diario funciona como describe la Organización Mundial de la Salud a "la entrega de un paquete", afirma Pizzi. "Hay que desinfectarlo si recibimos un diario", suma. ¿Qué recomienda Pizzi? Usa el neologismo "aerosolizar".

¿Qué significa? "Agarrás una botella vacía para echar aerosol de por ejemplo un litro. Le ponés 900ml de agua y 100ml de lavandina o hipoclorito. Hacés la solución y le echás al diario o al paquete. Como cuando vamos a hacer las compras. El diario no se moja. No se le tira a dos centímetros, claro. Así no mancha el diario ni lo moja. Se le tira desde arriba. Eso tiene un poder contundente y soluciona todos los problemas y es lo más barato".

Conclusión: el diario puede posar al virus y se puede transmitir en el paso de manos si las manos luego van a la boca, nariz u ojos. Si se tiene un diario hay que desinfectarlo.