La preocupación de Wanda Nara por el coronavirus: contó en Instragram el duro clima social

Wanda Nara se mostró preocupada en el aeropuerto de Milán, Italia, y publicó una storie en Instagram usando barbijo, como medida de prevención por el coronavirus. Asimismo, confirmó que se vive un clima de euforia social muy alto por el contagio de la enfermedad originada en Wuhan, China, que ya se expandió en 15 países.

"Yo no conseguí. No pude comprar porque están agotados. Me regaló un barbijo una vendedora del aeropuerto. Me dijo: 'Vos viajás mucho', y me dio uno sin usar que tenía", escribió Wanda Nara, con respecto a la dificultad para conseguir barbijos en Europa. En el video puede verse cómo todos utilizan el elemento de protección.

Nara suele viajar todos los fines de semana de Milán a París, ya que es panelista en la televisión italiana -en el programa Tiki Taka-y también acompaña a su marido, el futbolista Mauro Icardi, cuando tiene que jugar en otros países. Con este panorama caótico, la modelo no dudo en registrar la situación que aterra a millones.

El virus ya se cobró más de 300 muertos y 14 mil infectados a lo largo de 15 países, y ya se conoció el primer caso en España: un ciudadano alemán que estaba de visita en las Islas Canarias fue puesto en aislamiento tras confirmar que está infectado con el virus. Todavía no se conocen casos de Coronavirus en América Latina.