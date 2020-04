La polémica frase de Romina Manguel en Animales Sueltos sobre la cuarentena: "Este país necesita muertos, lo vimos con Once y Cromañón"

Romina Manguel estalló en Aminales Sueltos contra los que no respetan la cuarentena y lanzó una frase polémica: "Este país necesita muertos para creer, lo vimos con Once y Cromañón".

"Se perdió el miedo. Hubo una etapa de la cuarentena muy positiva para Alberto Fernández, donde todos tuvimos mucho miedo y la gente se guardó", arrancó la periodista. Siguió su idea: "Y hubo una segunda etapa... no termino de entender de qué manera ese discurso... fue un poco triunfalista, se relajó absolutamente". La panelista hacía referencia a la conferencia de prensa del Presidente del viernes pasado, al que criticó porque según su parecer tuvo ese tipo de bajada de línea para con la población.

Y remató su idea con una frase que despertó polémica. "La percepción que tengo es que este país necesita muertos, lamentablemente, para entender. Ya lo vimos con Once, los vimos con Cromañón. Siempre los cambios se dan a partir de que vemos muertos".

"Como no nos parece, no vemos ocho mil, nueve mil muertos, no vemos fosas comunes, no vimos colapsado el sistema de salud, no vimos Tecnópolis llena de gente (hoy está reconvertido en un hospital)... Necesitamos ver los muertos del coronavirus para empezar a creer", cerró Manguel, enojada por quienes violan el aislamiento obligatorio.