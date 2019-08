La Plata: dos policías uniformados intentaron asaltar una financiera

Una particular situación se vivió en una casa de créditos y préstamos “CredExpert”, del barrio San Carlos, en La Plata. Dos hombres pertenecientes a la Policía intentaron cometer un atraco a punta de pistola. Ambos actuaron con decisión, pero vieron frustrados sus planes por la rápida resolución del único empleado que se encontraba trabajando en ese momento.

La secuencia quedó filmada por las cámaras de seguridad apostadas en el local. Y, horas después, fueron detenidos: “No es que se vistieron de policías”, aclaró una fuente judicial, “son policías del área de Infantería y estaban con su uniforme”. Asuntos Internos ya los apartó de la fuerza.

Luis (64) en diálogo con El Día refirió cómo fue la maniobra que utilizaron los sujetos, con uno de ellos haciéndose pasar por un cliente más.

Todo comenzó con una primera escena pocos minutos antes de las 12. “Primero vino uno de ellos preguntando por un crédito ‘para Policía’. Le dije que no había problema y le expliqué lo que tenía que traer: el último recibo de sueldo, su documentación, ese tipo de cosas”. Tecleando en su computadora, Luis también le comentó “que podíamos entrar en la página de Internet a chequear el Veraz”. El presunto interesado permaneció escuchando los requerimientos hasta que Luis le dijo: “Para adelantar el trámite, dame tu número de DNI y vemos si estás en condiciones de sacarlo. Por su parte, el uniformado le dijo que no se “haga problema” y prometió regresar “enseguida con el recibo de sueldo”. Según confió el damnificado, el policía le resultó creíble. Al poco tiempo retornó al lugar. Pero no venía solo, esta vez ingresó con un acompañante, también uniformado. CON LAS MANOS VACÍAS “¿Vos te acordás de mí?”, le preguntó con tono amenazante al empleado. No esperó respuesta: en segundos sacó una pistola y lo apuntó, al tiempo que le ordenaba que abriese la puerta que da al interior del establecimiento.

Eran las 13 horas, y en ese instante “yo estaba solo porque el otro muchacho que trabaja conmigo había ido a almorzar”, indicó Luis, que se sintió entre la espada y la pared. No obstante, y a pesar de que era su “debut” como víctima de un asalto, pensó rápido y movió su cuerpo con lentitud hacia la parte de atrás. “Me fui yendo despacio hasta la puerta que está atrás nuestro y ellos se quedaron del otro lado”, señaló. El lugar tiene varias medidas de seguridad. Además del blíndex que separa a quienes atienden de los clientes, la puerta que da ingreso al sector de los empleados está reforzada, al igual que la que utilizó Luis para evitar la confrontación con los delincuentes. Por fortuna, “cuando volvió no había otros clientes”, manifestó Luis. Por su parte, los dos asaltantes “se fueron insultando al aire”, sin poder robar nada. Los desconocidos llegaron a pie, aunque no está claro cómo escaparon.

Horas después fueron detenidos y quedaron a disposición del fiscal Marcelo Romero, que los indagará en las próximas horas. La víctima aseguró que esa zona del barrio San Carlos “suele ser tranquila. Nosotros no tuvimos ningún otro episodio similar”, concluyó.