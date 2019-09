La picante respuesta de Diego Maradona a quienes lo critican porque "no se entiende" lo que dice

El mejor jugador de todos los tiempos, Diego Armando Maradona, le respondió a quienes lo criticaron porque "no se le entendía nada" con un ingeniosa frase.

Fiel a su estilo, aquel que ya es definido para la historia como maradoneano, "El Diez" chicaneó a aquellos que se quejan de sus problemas de dicción y disparó: "El otro día pongo la televisión y dicen 'a Maradona no se le entendía nada'. ¡Y no, boludo, si estaba llorando!".

"EL OTRO DÍA PONGO LA TELEVISIÓN Y DICEN: 'A MARADONA NO SE LE ENTENDÍA NADA'... ¡Y NO, BOL..., SI ESTABA LLORANDO!"#90MinutosFOX - Diego Maradona terminó la nota haciendo reír a todos. pic.twitter.com/YhyL61b5JH — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 10 de septiembre de 2019

El DT codujo el marte su primera práctica formal al frente del 'Lobo' y brindó una entrevista a la señal Fox Sports, en la que apuntó que "en un país donde el trabajo no abunda" a él le dieron trabajo. "Yo vine y a mí me gustó la idea de Gimnasia y la tomé enseguida", afirmó.

Las bromas de Diego no quedaron ahí y también se rió ante la posibilidad de incorporar un nuevo refuerzo. "Quería traer a Usain Bolt, pero no me lo venden. Estamos trabajando con el 'Pelado' Méndez y el cuerpo técnico para que sea lo mejor que podamos traer", bromeó.