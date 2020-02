La muerte de Claudio Bonadio: la trama de mentiras y operaciones mediáticas que montaron Jorge Lanata, Luis Majul, Clarín y Nicolás Wiñazki

Tras la confirmación de la muerte del juez federal Claudio Bonadio, muchas de las mentiras de los principales periodistas de los medios hegemónicos se cayeron. Así, quedó destapada la trama de fake news y engaños que tiene como voceros centrales a Jorge Lanata, Luis Majul, Nicolás Wiñazki, Jorge Fontevecchia y Luis Gasulla, entre otros.

Luego de que Horacio Verbitsky revelara en El Destape Radio, allá por mayo de 2019, cuál era la verdadera enfermedad que padecía el magistrado y que además, señalara que eso iba a complicar su intervención en Comodoro Py, muchos salieron a cruzarlo y a decir que se trataba de una "operación" en su contra.

Así, en una nota en el diario Clarín con mensajes irónicos contra Verbisky, Wiñazki intentó desmentir la información verídica del periodista. "Lo habían operado para conocer los motivos de una dolencia que lo aquejaba hace varias semanas. Es un hombre de pocas palabras y pocos lamentos. Los análisis y los resultados de la cirugía habrían determinado que tenía un quiste ubicado detrás de un ojo", escribió.

De la misma forma, Majul no sólo aseguró que el dato no era cierto y lo negó, sino que confirmó que el padecimiento del juez era solamente estrés.

"El miércoles hablé con una fuente cercana al juez Bonadio. Me dijo que no tiene cáncer. Sí estrés. Me adelantó que el 15 de mayo vuelve al trabajo. El rumor hasta ahora parece de una opereta de la Cofradía de los Desesperados que una verdad irrefutable. Ampliaremos", apuntó.

También desde el programa que conduce Majul, La Cornisa, aseguraron que no se trataba de un cáncer y que la cirugía cerebral no era tal, sino simple intervención en la oreja. "Bonadio está bien, lúcido, recuperándose. Le extirparon un quiste cerca de la oreja", señalaron.

Por su parte, Gasulla apuntó directamente: "Publicaron que el juez Claudio Bonadio tiene un tumor en el cerebro. Falso. Se trata de un quiste detrás de la oreja sin riesgo de vida. El periodismo militante no tiene límites".

Además, contó toda una historia plagada de mentiras:

Otro de la lista fue Eduardo Feinmann, que a través de una nota de Infobae, intentó sacarle peso al delicado estado de salud del magistrado. "Bonadio se reincorporará a su juzgado en dos semanas", tuiteó.

De la misma forma lo hicieron Lanata, Perfil y Clarín: