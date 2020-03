La ministra de Justicia desestimó que se aplique el Estado de Sitio por el coronavirus

La ministra de Justicia, Marcela Losardo, descartó la posibilidad de que se decrete un estado de sitio: “Es una decisión del presidente. Él dijo que no está de acuerdo con un estado de sitio”.

En declaraciones a El Destape Radio, la funcionaria demostró su preocupación por las personas que no cumplen con las medidas de aislamiento obligatorio para prevenir el contagio del Coronavirus. “Hay ciudadanos que todavía no entienden la realidad. Cuando se incumplen estas medida no sólo ponen en riesgo su vida, si no la de los demás, sobre todo la vida de la gente que está trabajando para cuidarnos”, expresó.

En ese sentido, Losardo remarcó: “Cada vez son más los controles. Sería bueno que cada vez fueran menos los controles, porque en la medida que el tiempo va pasando, uno espera que la ciudadanía cada vez acompañe más” .

Sobre la cantidad de autos en las autopistas, la ministra afirmó que "el colapso en Panamericana se produce porque hay mucha gente que se traslada de un lado a otro y hace actividades esenciales" y contó que ya empezaron el secuestro de autos y vehículos: "Es verdad que se han encontrado casos de gente que “graciosamente” se quiere trasladar".

“Como dijo Alberto, los controles van a ser inflexibles. Hay una normativa clara que se debe cumplir", agregó.

Asimismo, Losardo se refirió a los casos de violencia de género, donde muchas veces la víctima convive con su agresor: “El 137 y 144 tiene cobertura nacional para denuncias por violencia de género. Quedate en casa pero denuncia".

Sobre la situación de tensión en las cárceles por la preocupación ante la pandemia, Losardo dijo que se está trabajando "para que todos los detenidos estén seguros”.