La Justicia investigará el uso del fondo de los jubilados para financiar a Mauricio Macri

La Justicia investigará por el uso arbitrario del Fondo de Garantía de Sustentabilidad a través de un DNU. Para llegar hasta diciembre en medio de la profunda crisis que generó con sus políticas, Cambiemos ahora endeuda por cientos de millones al Estado y de forma presuntamente inconstitucional.

El juzgado federal 1 de la Seguridad Social aceptó hoy el amparo interpuesto por el abogado Christian D’Alessandro, con lo que analizará la inaplicabilidad e inconstitucionalidad de las resoluciones conjuntas 69 y 72 de 2019 de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda, pudo saber este medio. Esta normativa que definieron desde la dependencia del ministro Hernán Lacunza obliga a todos los organismos descentralizados a que le giren sus sobrantes de liquidez al Tesoro Nacional a cambio de Letras, las mismas que el Gobierno “reperfiló”.

Desde que salió el decreto, el Ejecutivo metió mano tres veces en los activos que custodia ANSES, los que canjeó por bonos que engrosan la deuda interna y por los que también deberá responder Alberto Fernández, debido a los plazos que decidieron los funcionarios de Mauricio Macri.

El letrado requirió que la magistrada Karina Candis frene la descapitalización del FGS y limite la discrecionalidad con la cual maneja al Fondo. Sólo de esta manera se podrá garantizar el pago de las futuras jubilaciones, argumentó D’Alessandro.

El fondo anticíclico ya de por sí fue dilapidado en estos cuatro años en los que la dirección ejecutiva del organismo previsional estuvo ocupada por Emilio Basavilbaso. Desde octubre de 2015 a agosto de este año, el FGS pasó de U$S 64.000 millones a U$S 32.100 millones, reveló El Destape. Esta fue una caída de U$S 31.900 millones. No obstante, firmaron las resoluciones que dilapidaron el 50% los subdirectores ejecutivos de Operaciones del Fondo: Luis María Blaquier, Juan Martín Monge Varela y Alejo Maxit, el actual.

La jueza Candis aún no se pronunció por la medida cautelar solicitada para frenar todas las operaciones que perjudican al sistema de reparto, pero, ante la urgencia, se espera tome una decisión en los próximos días.

Macri disparó la deuda y recortó los gastos desde el primer día para financiar la fuga de capitales. Esto generó una crisis de capitales, que desencadenó en un cepo cambiario ultra restrictivo, y una profunda recesión con inflación. Al no poder emitir más bonos en el mercado internacional, Cambiemos acudió al FMI y, cuando ni eso fue suficiente, ahora optó por vaciar las cuentas bancarias de todos los organismos descentralizados para disimular el aumento del déficit fiscal, sin reparar en que lo hace a través de una medida prohibida por la Constitución Nacional.