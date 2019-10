La insólita arenga de Macri para darse fuerza: "El Gato aguanta"

El presidente Mauricio Macri lanzó una insólita arenga en la ciudad bonaerense de Olavarría donde para darse fuerza gritó "el gato aguanta, el gato aguanta". Para atacar al peronismo, el jefe de Estado que dice repudiar la grieta manifestó que a esta marcha "no van por el choripán".

El mensaje levantó al público que cantó "el gato no se va, el gato no se va".

Macri subrayó que las marchas del "Sí, se puede" reúne a personas que quieren "defender valores y convicciones" y no van por un "choripán", al tiempo que ratificó su seguridad de que el 27 de octubre se "va a dar vuelta la elección".

"Estamos acá porque queremos defender nuestra convicciones, acá no hay choripán. No tengamos miedo, no voy a parar de trabajar para que logremos la Argentina que merecemos", sostuvo el mandatario.

En el marco de la marcha del "Sí, se puede" que encabezó en el partido bonaerense de Olavarría, el postulante de Juntos por el Cambio se mostró junto a la gobernadora local, María Eugenia Vidal; el intendente, Ezequiel Galli; la vicepresidenta, Gabriela Michetti; y los candidatos a diputados nacionales Cristian Ritondo y María Luján Rey.