La indignación de Oscar Ruggeri por los festejos en la asunción de Alberto Fernández

Oscar Ruggeri se indignó con los festejos por la asunción de Alberto Fernández. Es que tras la llegada del nuevo presidente, el exjugador manifestó su molestia en el programa '90 minutos de fútbol'. Allí, donde es panelista, el 'Cabezón' expresó sus motivos al aire de Fox Sports: "No me gusta que hagan asado en la vereda. Fue en el centro, no me gusta".

Cuando sus compañeros se encontraban analizando la actualidad de River Plate, el conductor Sebastián Vignolo alertó el estado de enojo de Ruggeri. "¿Qué te pasa con mis compañeros?", le preguntó el 'Pollo'. Y allí comenzó el descargo del campeón del mundo: "Me joden un montón de cosas. El presidente ayer habló muy bien. Me gustó. Yo creí que hoy íbamos a estar todos bien pero hoy había un quilombo bárbaro".

"Yo banco todo, los argentinos todos para adelante. Pero la democracia no es así: no se puede hacer cada uno lo que quiere. La parrilla estaba en la vereda. No era un carrito", enfatizó Ruggeri, quien rápidamente pareció comenzar a buscar en su celular las pruebas que confirmaban su relato.

¿Qué ocurrió después? Ante la espera de todo el panel para ver las fotos, el 'Cabezón' los sentenció con la siguiente frase: "Sigan hablando de Gallardo, sigan hablando".