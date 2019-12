La foto de Mauricio Macri que generó una ola de bromas en las redes

El presidente Mauricio Macri condujo el acto de despedida de su mandato este sábado 7 de diciembre y por una captura del momento, se rieron de él en redes.

Se trata de una fotografía en la que se lo puede ver de frente a sus militantes en el medio de la plaza.

En ella sale con los brazos extendidos intentado hacer con las manos el dibujo de un corazón, como muestra de afecto a sus seguidores.

Muchos consideraron que el gesto, popular entre los más jóvenes, estuvo mal hecho.

Después de la masividad que adquirió el video en el que se veía que no sabía persignarse, ahora este nuevo capítulo provocó cientos de comentarios y reacciones en Twitter.

Es entendible que Macri no sepa hacer el corazón, si no tiene pic.twitter.com/c5TwHG5A5D

Me reí con la foto de Macri intentando hacer un corazón con los dedos y fallando. Pero la verdad es que a mi tampoco me sale. De hecho, creo que es una técnica que solo domina el fideo Di María.

Si la intención es buena el uso del lenguaje no puede ser malo (se me ocurrió para justificarme). Macri no quiso dibujar un corazón con sus manos, hizo el gesto y piensa vengativo: "así les dejé el ojete". pic.twitter.com/GL4el1RkRy