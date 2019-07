La defensa de Cristina a la actriz del Banco Galicia

Cristina Kirchner salió a defender a la nueva actriz que interpreta a "la chica del Banco Galicia", quien se pronunció a favor de la expresidenta y sufrió el ataque de los trolls del Gobierno.

"A partir de su publicación, se lanzaron sobre la cuenta de la chica los trolls del gobierno pagados por todos los argentinos con un grado de violencia que la chica bajó el tweet", relató la senadora, en el marco de la presentación de su libro "Sinceramente", en la ciudad de Río Gallegos, Santa Cruz.

Y añadió: "Me parece que eso fue premonitorio de lo que se vino después. Dos cosas: campaña sucia, y muy violenta por parte del oficialismo. Eso me tiene preocupada porque las campañas sucias tienen la característica de que no tenes propuestas".

"Y lo violento, porque cuando empezas con los prejuicios y siempre en la historia de la humanidad genera violencia sobre las personas que se ejercen esos prejuicios", describió Cristina, y cerró: "Las cosas no son casualidad. Son objeto de planificación".

La actriz Melisa Hermida, había respondido a la senadora de Unidad Ciudadana Cristina Kirchner, quien en un acto en Chaco había destacado que la anterior protagonista de la publicidad, Paola Barrientos, "es compañera".