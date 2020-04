La Corte Suprema solicitó que la Procuración General que opine sobre el pedido de Cristina Kirchner

La Corte Suprema de Justicia habilitó la feria judicial extraordinaria para analizar el pedido de constitucionalidad sobre una eventual sesión a distancia del Senado. Con la firma del presidente del Tribunal, Carlos Rosenkrantz, se trasladó la solicitud a la Procuración General de la Nación que deberá emitir dictamen.

Tras suspender la nueva modalidad de acuerdo pactada para el jueves, momento en que tratarían la solicitud firmada por la vicepresidenta Cristina Kirchner, Rosenkrantz tribunal trasladó el pedido a la Procuración General de la Nación para que en un plazo de 48 horas emita un dictamen al respecto.

Esas 48 horas no computan el fin de semana por lo que la respuesta del procurador interinio, Eduardo Casal, volvería a la Corte el próximo miércoles, según informaron fuentes judiciales a Télam.

El pedido de la vicepresidenta ingresó a la Corte el miércoles, a través de la Secretaría Judicial 1, pidiendo una "acción declarativa de certeza", esto es, si es constitucional que el Senado sesione y apruebe leyes de forma remota.

Desde el bloque de diputados del Frente de Todos se trabaja en un proyecto de ley para gravar las grandes riquezas en un contexto de emergencia sanitaria y económica generado por la pandemia del coronavirus, medida que no puede tomar el Poder Ejecutivo por decreto y que debe pasar por el Congreso.

Según explicó la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, en su cuenta de Twitter, en el reglamento de la Cámara alta hay un articulo que dice que "los senadores constituyen Cámara en la sala de sus sesiones y para los objetos de su mandato, salvo en casos de gravedad institucional".

Sin embargo, advirtió, algunos "entienden que dicho articulo permitiría a Senado sesionar virtualmente es decir por Internet. Hay quienes entienden que no. Bibliotecas divididas, así que frente a la situación de incertidumbre y al daño evidente que significaría trasladar a los senadores a CABA (están en sus provincias) o frente al daño de hacer sesionar al senado y que esas sesiones no sean válidas, optamos por despejar la incertidumbre, que es para lo que se legisló la acción declarativa de certeza".

La misma se hizo teniendo en cuenta que, en su modalidad virtual, la Corte había dispuesto la continuidad de los acuerdos y uno de ellos había sido pactado para el jueves (ayer).

"Si decidimos sesionar virtualmente y no resulta válido, desfinanciamos el Estado que está en emergencia y ya no sabe como sostener las mil situaciones económicas que existen hoy", argumentó Peñafort en redes sociales. Si bien, "la Corte iba a decidir hoy (por ayer) si trataba o no el tema" su presidente, Carlos "Rosenkrats, anoche decidio NO tratarlo. Y dispuso suspender el acuerdo virtual".

Con la nueva decisión, habrá que esperar el dictamen de la Procuración General de la Nación que llegará recién el próximo miércoles.